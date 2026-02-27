Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bongkar 185 Lapangan Padel Tak Miliki Dokumen PBG, Satpol PP DKI Tunggu Instruksi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |13:01 WIB
Bongkar 185 Lapangan Padel Tak Miliki Dokumen PBG, Satpol PP DKI Tunggu Instruksi
Lapangan Padel (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi, mengatakan pihaknya dalam posisi menunggu instruksi dari Dinas Citata untuk melakukan penertiban lapangan padel.
 
Diketahui, berdasarkan penelusuran Dinas Citata DKI Jakarta terdapat 185 lapangan padel yang tak memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Jadi kalau Satpol PP itu kan melakukan penegakan aturannya. Nah mungkin bisa tanya aturan untuk itunya apa namanya di Dinas Citata. Karena kita kan kalau memang sudah ada rekomtek (rekomendasi teknis) dari instansi terkait, baru kita lakukan tindakan gitu loh," kata Satriadi, dikutip Jumat (27/2/2026).

Ia mengaku saat ini Satpol PP DKI Jakarta belum menerima rekomendasi teknis untuk menertibkan lapangan padel yang melanggar perizinan. Satriadi mencontohkan ketika Satpol PP menerima rekomendasi teknis terkait penertiban tempat hiburan malam (THM) selama Ramadan, pihaknya langsung bergerak memonitor THM yang masih buka.

"Iya (belum menerima), karena kan kalau contoh kayak apa namanya waktu operasi tempat-tempat hiburan kan Dinas Pariwisata sudah mengeluarkan. Nah kita lakukan apa namanya monitoring apakah tempat-tempat hiburan sudah memenuhi ketentuan atau tidak gitu," sambungnya.

Ia berjanji akan menertibkan lapangan padel atau bahkan melakukan pembongkaran bila memang di dalam instruksi yang tertuang dalam rekomendasi teknis mengharuskan hal demikian.

"Betul. Karena kan memang kalau informasinya ketentuannya itu memang kan harus pembongkaran sendiri ya gitu lho. Tapi yang lebih jelasnya nanti tanya ke Citata deh," sambungnya.

Sekadar informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang gencar menertibkan lapangan padel karena banyak keluhan dari warga. Aktivitas permainan yang berlangsung sampai malam hari dinilai mengganggu warga di perumahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/338/3203954/sekolah_gratis-kjp8_large.jpg
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Bertambah Jadi 103 Mulai Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203642/lapangan_padel-HJFX_large.jpg
Tak Kantongi PBG, 185 Lapangan Padel di Jakarta Terancam Dibongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203511/pramono_anung-s2gy_large.jpg
Pramono Ungkap Aturan Baru Bangun Lapangan Padel di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/338/3202444/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-hlxJ_large.jpg
Antisipasi Macet Jelang Buka Puasa, Pramono Koordinasi dengan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201603/pramono_anung-Mqe1_large.jpg
Pramono Larang Ormas Sweeping Warung Makan Selama Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200387/pramono-ZjHJ_large.jpg
Tunggu Prediksi BMKG soal Cuaca Ekstrem, Pramono Tegaskan Siap Modifikasi Cuaca Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement