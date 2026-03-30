Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Amsal Sitepu: Editing Video Profil Desa Karo hingga Mikrofon Dianggap Rp0 oleh JPU!

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |12:54 WIB
Amsal Sitepu/ist
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu mengungkapkan kejanggalan penanganan perkara yang menimpanya. Ia menyebut, auditor dan JPU menganggap jasa pembuatan video seperti editing, dubbing hingga perlengkapan syuting dianggap Rp0.

Demikian disampaikan Amsal saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Awalnya Amsal menuturkan, saat kondisi Covid-19 dirinya mengajukan sebuah proposal project pembuatan video profil desa pada 2020.

"Dan singkatnya, saya langsung menawarkan proposal kami yang nilainya sudah ada Rp 30 juta langsung ke kepala desanya, Pak. Saya tidak ada menghubungi siapapun, saya langsung ke kepala desa menyerahkan proposalnya secara langsung," ungkap Amsal dalam rapat.

Ia mengaku, telah menyebar proposal tersebut ke 10 hingga 12 desa. Setelahnya, pihaknya menggarap video profile desa di Kabupaten Karo. Amsal berkata, video itu memgangkat sejarah, potensi desa hingga penggunaan anggaran desa.

"Kemudian kami kerjakan dengan alat yang profesional dan keahlian yang profesional, Pak. Semua kami adalah profesional videografer yang mengerjakan ini," katanya.

"Dan kami mengerjakannya, dan kemudian setelah videonya selesai kami serahkan ke kepala desa masing-masing. Kami serahkan untuk direvisi terlebih dahulu. Karena tingkat selesai atau tidaknya sebuah pekerjaan video itu adalah kepuasan klien," tambah Amsal.

Setelah proses revisi selesai, Amsal mengaku baru mendapatkan fee sebesar Rp30 juta seperti yang tertera dalam proposal. Bahkan, kata dia, nominal itu langsung terpotong pajak yang dibayarkan oleh pihak desa.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209536/viral-juD8_large.jpg
Viral Kasus Amsal Sitepu, Gekrafs: Inovasi dan Kreativitas Jangan Diperlakukan Seperti Kriminal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/340/3209410/viral-hInX_large.jpg
Viral Balon Udara Terbakar dan Jatuh saat Festival, Ratusan Warga Histeris Panik Selamatkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209374/zebra_cross-yYWb_large.jpg
Viral Warga Buat Zebra Cross ‘Pac-Man’ di Tebet, Ini Kata Pemprov Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209337/viral-po9x_large.jpg
Viral Mobil Pelat Luar Jakarta Dipalak di Tanah Abang, 2 Pelaku Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/340/3209168/viral-etGV_large.jpg
Ustadz di Karawang Dikeroyok Ratusan Massa dan Diikat di Pos Ronda karena Tiduri Istri Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/338/3209080/viral-QTYr_large.jpg
Viral Mobil Dinas LH Jakarta Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, TPS di Tanah Kusir Ditutup Permanen
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement