Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Kasus Korupsi Videografer Amsal Sitepu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |15:01 WIB
DPR RI (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi III DPR menjadwalkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas kasus korupsi videografer Amsal Sitepu pada Senin 30 Maret 2026 pukul 09.00 WIB. Rapat digelar sekaligus merespons banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus itu tak adil.

"RDPU ini digelar untuk menyikapi banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus tersebut diwarnai ketidakadilan," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Minggu (29/3/2026).

Dalam kasus itu, Amsal dituntut dua tahun penjara terkait dugaan korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Adapun nilai proyek tersebut sebesar Rp30 juta.

Habiburokhman menyoroti Amsal yang dituduh menggelembungkan anggaran video promosi desa. Menurutnya, pekerjaan kreatif seperti videografi tidak memiliki standar harga tertentu.

"Amsal Sitepu yang merupakan videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran (mark up) atas jasa pembuatan video promosi desa. Padahal kerja-kerja videografi termasuk kerja kreatif yang harganya tidak memiliki standar tertentu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208819/kejagung-UYjX_large.jpg
Kejagung Terapkan Potential Loss Bisa Cegah Negara Rugi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208447/noel-M2i0_large.jpg
Ikuti Jejak Gus Yaqut, Noel Bakal Ajukan Tahanan Rumah ke KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206983/kpk-iWQP_large.jpg
OTT Bupati Cilacap, KPK Sita Rp610 Juta di Goodie Bag THR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3206982/kpk-fx3o_large.jpg
Kongkalikong Bupati dan Sekda Cilacap Kumpulkan 'Setoran' THR hingga Rp610 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206977/kpk-BI8y_large.jpg
Penampakan Bupati dan Sekda Cilacap Kenakan Rompi Oranye Tahanan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206965/bupati_cilacap_tersangka-GMtf_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap sebagai Tersangka Pemerasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement