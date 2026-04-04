Viral Petarung MMA Piting Bule Mabuk di Bali Gara-Gara Diduga Lecehkan Perempuan

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video menampilkan atlet olahraga beladiri mixed martial arts (MMA), Belda Brig Sando, memiting seorang bule di Bali.

Dalam video yang dilihat dari akun Instagram asianwithattitudes, Sabtu (4/4/2026), tampak Sando memiting bule asal Rusia tersebut di tanah. Kejadian ini menarik perhatian warga setempat.

Warga berkerumun menyaksikan hal tersebut. Tak lama, Sando melepaskan kunciannya dari leher belakang bule tersebut yang wajahnya memerah itu. Selepas dari kuncian itu, bule tersebut tampak lemas.

Usut punya usut, bule tersebut dalam kondisi mabuk. Ia dituduh melakukan pelecehan dan menyentuh wanita lokal.

Menurut Sando yang merupakan petarung dan pelatih MMA, pria itu telah minum-minum, mengganggu wanita lokal, berjalan di tengah jalan raya, dan menampar orang di tempat umum sebelum konfrontasi terjadi.