Heboh Benda Bercahaya di Langit Lampung Ternyata Sampah Antariksa Roket China CZ-3B

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |09:07 WIB
Heboh Benda Bercahaya di Langit Lampung Ternyata Sampah Antariksa Roket China CZ-3B
Heboh Benda Bercahaya di Langit Lampung Ternyata Sampah Antariksa Roket China CZ-3B
JAKARTA - Masyarakat sekitar Lampung dan Banten dihebohkan dengan objek terang yang meluncur di langit dan tampak terpecah menjadi beberapa bagian. Diketahui, benda asing tersebut adalah pecahan sampah antariksa roket China CZ-3B.

Info terbaru dari Space-Track dan analisis orbit, Minggu (5/4/2026),  menunjukkan bahwa bekas roket China tersebut meluncur dari arah India menuju Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera.

Namun pada sekitar pukul 19.56 WIB ketinggiannya turun di bawah 120 km. Objek tersebut memasuki atmosfer padat,  terus meluncur terbakar dan pecah. Itulah yang disaksikan warga sekitar Lampung dan Banten.

Sebelumnya, benda bercahaya yang menghebohkan warga Lampung itu terlihat jelas selama hampir satu menit, terutama karena kondisi langit di area hutan cukup terbuka.

Pola cahaya yang tampak pecah menjadi beberapa bagian semakin menguatkan dugaan bahwa benda tersebut merupakan serpihan buatan manusia yang terbakar saat masuk atmosfer.  Namun belakangan diketahui benda asing tersebut adalah Sampah Antariksa Roket China CZ-3B.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210729/viral-dpb7_large.jpg
Viral Innova dan Livina Kejar-kejaran di Tol bak Film Action, Polisi Belum Mau Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210642/kejagung-OIUa_large.jpg
Breaking News! Kajari Karo Danke Rajagukguk Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210544/mobil_senggolan-OawF_large.jpg
Viral Dua Pengemudi Mobil Cekcok di Tol Pelabuhan Arah Priok, Senggolan hingga Halangi Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210516/kondisi_bule_di_bali_usai_dipiting_petarung_mma-XH8l_large.jpg
Viral Petarung MMA Piting Bule Mabuk di Bali Gara-Gara Diduga Lecehkan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209560/viral-Eeom_large.jpg
Amsal Sitepu Ngaku Diintimidasi Usai Diberi Brownies, Kejagung: Itu Program Jaksa Humanis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/337/3209545/viral-idVl_large.jpg
Kejagung Bongkar Korupsi Video Profil Amsal Sitepu: Biaya Editing Dobel, Sewa Drone 12 Hari Dibayar 30 Hari!
