Heboh Benda Bercahaya di Langit Lampung Ternyata Sampah Antariksa Roket China CZ-3B

JAKARTA - Masyarakat sekitar Lampung dan Banten dihebohkan dengan objek terang yang meluncur di langit dan tampak terpecah menjadi beberapa bagian. Diketahui, benda asing tersebut adalah pecahan sampah antariksa roket China CZ-3B.

Info terbaru dari Space-Track dan analisis orbit, Minggu (5/4/2026), menunjukkan bahwa bekas roket China tersebut meluncur dari arah India menuju Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera.

Namun pada sekitar pukul 19.56 WIB ketinggiannya turun di bawah 120 km. Objek tersebut memasuki atmosfer padat, terus meluncur terbakar dan pecah. Itulah yang disaksikan warga sekitar Lampung dan Banten.

Sebelumnya, benda bercahaya yang menghebohkan warga Lampung itu terlihat jelas selama hampir satu menit, terutama karena kondisi langit di area hutan cukup terbuka.

Pola cahaya yang tampak pecah menjadi beberapa bagian semakin menguatkan dugaan bahwa benda tersebut merupakan serpihan buatan manusia yang terbakar saat masuk atmosfer. Namun belakangan diketahui benda asing tersebut adalah Sampah Antariksa Roket China CZ-3B.

(Fahmi Firdaus )

