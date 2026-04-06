Heboh Mahasiswa Diduga Rekam Dosen di Toilet Kampus Ternama Banten, Polisi Periksa Pelapor

JAKARTA - Ditreskrimum Polda Banten menerima laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sebuah kampus ternama di Banten.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Rabu, 1 April 2026. Saat ini, polisi tengah memeriksa pelapor untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini, penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten telah melakukan langkah awal berupa pemeriksaan terhadap pelapor berinisial LK guna mendalami kronologi kejadian,” kata Maruli, Minggu (5/4/2026).

Kasus ini menjadi viral di media sosial terkait dugaan seorang mahasiswa yang merekam dosen di toilet kampus. Laporan resmi dari korban, yang berprofesi sebagai dosen dan berinisial LK, diterima Polda Banten pada 2 April 2026, dengan terlapor berinisial MZ. Dugaan tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Maruli membenarkan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur hukum. “Kami membenarkan bahwa Polda Banten telah menerima laporan terkait dugaan peristiwa tersebut. Selanjutnya, laporan ini akan kami tindaklanjuti dengan melakukan serangkaian proses penyelidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maruli menjelaskan penyidik akan memanggil semua pihak yang mengetahui maupun terkait dengan peristiwa tersebut untuk mengumpulkan keterangan dan alat bukti.

“Kami akan memanggil para pihak yang mengetahui kejadian ini untuk dimintai keterangan, sehingga penanganan perkara dapat berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

