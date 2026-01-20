Viral! Masjid Baret Merah Kopassus Bintang 4, Mendadak Ramai Diserbu Warga

BANDUNG- Masjid Jami’ An-Nur yang berlokasi di Kampung Pamoyanan, Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendadak menjadi pusat perhatian. Masjid tersebut diresmikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Masjid tersebut dapat menjadi sarana ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi simbol kedekatan, kepedulian, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Warga tampak memadati area masjid dan lingkungan sekitarnya untuk menyaksikan secara langsung rangkaian kegiatan peresmian, sebagai wujud rasa syukur atas hadirnya sarana ibadah yang bermanfaat serta mencerminkan kepedulian TNI terhadap rakyat.

‘’Peresmian masjid ini menjadi simbol harmonisasi nilai-nilai keislaman dengan semangat pengabdian dan kebangsaan,’’kata Panglima TNI, Selasa (20/1/2026).

’Serta wujud nyata kepedulian TNI terhadap pembangunan fasilitas keagamaan yang bermanfaat bagi umat dan lingkungan sekitarnya,’’lanjutnya.

Masjid Jami’ An-Nur memiliki desain arsitektur yang unik dan sarat makna. Kubah masjid dirancang menyerupai Baret Merah Kopassus dengan empat bintang, yang melambangkan keberanian, dedikasi, dan loyalitas prajurit TNI dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus merepresentasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai fondasi pembentukan karakter umat yang beriman dan bertakwa.