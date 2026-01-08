Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pecahkan Rekor Dunia, Lifter Rizki Juniansyah Naik Pangkat Jadi Kapten TNI AL

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |21:57 WIB
Pecahkan Rekor Dunia, Lifter Rizki Juniansyah Naik Pangkat Jadi Kapten TNI AL
Lifter Rizki Juniansyah (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada lifter nasional Rizki Juniansyah yang berhasil memecahkan rekor dunia sekaligus meraih medali emas pada SEA Games ke-33 Thailand 2025. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat penyerahan bonus kepada para atlet peraih medali di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Presiden Prabowo secara khusus menyoroti prestasi luar biasa Rizki Juniansyah yang kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

“Saya juga terima kasih atlet kita juga ada yang memecahkan rekor dunia, ya? Saudara Rizki mana? Rizki Juniansyah. Saudara Rizki ini waktu Olimpiade medali emas. Karena Olimpiade medali emas, direkrut ke dalam TNI dengan pangkat Letnan Dua. Di SEA Games dapat medali emas lagi dan pecahkan rekor dunia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, Panglima TNI memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Rizki sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya.

“Jadi saya dapat laporan, Panglima TNI dengan gagah menaikkan pangkat atlet ini dua tingkat. Jadi dari Letnan Dua langsung Kapten (TNI Angkatan Laut). Karena Anda mengangkat nama kehormatan bangsa Indonesia di kancah dunia, terima kasih penghormatanmu,” tambah Prabowo.

Halaman:
1 2
      
