Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TNI Dorong Gizi Seimbang Masyarakat Papua lewat Program Dapur Rakyat

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |20:12 WIB
TNI Dorong Gizi Seimbang Masyarakat Papua lewat Program Dapur Rakyat
Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Bambang Trisnohadi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menggelar Dapur Rakyat dengan menyediakan makanan siap santap bagi ribuan warga Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, di Pos Tinibil Satgas Yonif 753/AVT, Distrik Tinibil. 

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi. Kegiatan ini turut menghadirkan konten kreator kuliner Bobon Santoso, yang dikenal dengan konsep masakan jumbo, sebagai chef utama Dapur Rakyat.

"Syukur alhamdulillah, kegiatan Dapur Rakyat disambut sangat antusias oleh masyarakat. Seluruh warga dapat menikmati sajian lezat dan bergizi yang dimasak langsung oleh Bobon Santoso," ujar Bambang, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, Dapur Rakyat tidak hanya menjadi kegiatan sosial semata, tetapi juga sarana edukasi gizi serta ‘benih baik’ untuk menumbuhkan budaya pola hidup sehat di tengah masyarakat Papua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197705//panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-dLtR_large.jpg
Dua Polisi Tewas Tertabrak Truk TNI, Panglima: Kami Mohon Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197692//wakil_presiden_gibran_rakabuming-CsaU_large.jpg
Gibran: Jangan Sampai Ada Sekolah Berlantai Tanah di Papua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197685//menteri_pertahanan_sjafrie_sjamsoeddin-pVh7_large.jpg
Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Menhan Laporkan Situasi Nasional hingga Tugas TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197684//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-Sq7j_large.jpg
Kapolri Buka Suara soal Wacana Pelibatan TNI Tangani Terorisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197530//dpr_ri-D0um_large.jpg
Dua Polisi Gugur Tertabrak Truk TNI, DPR Dorong Investigasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/340/3197493//sinta_siswa_kelas_vi_sdn_4_mandala_kasih-lhoX_large.jpg
Jembatan Gantung Percepat Akses Warga dan Pelajar di Pameungpeuk Garut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement