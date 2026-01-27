TNI Dorong Gizi Seimbang Masyarakat Papua lewat Program Dapur Rakyat

JAKARTA - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III menggelar Dapur Rakyat dengan menyediakan makanan siap santap bagi ribuan warga Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, di Pos Tinibil Satgas Yonif 753/AVT, Distrik Tinibil.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Panglima Kogabwilhan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi. Kegiatan ini turut menghadirkan konten kreator kuliner Bobon Santoso, yang dikenal dengan konsep masakan jumbo, sebagai chef utama Dapur Rakyat.

"Syukur alhamdulillah, kegiatan Dapur Rakyat disambut sangat antusias oleh masyarakat. Seluruh warga dapat menikmati sajian lezat dan bergizi yang dimasak langsung oleh Bobon Santoso," ujar Bambang, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, Dapur Rakyat tidak hanya menjadi kegiatan sosial semata, tetapi juga sarana edukasi gizi serta ‘benih baik’ untuk menumbuhkan budaya pola hidup sehat di tengah masyarakat Papua.