Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI Hukum Serda Heri yang Intimidasi Kakek Penjual Es Kue Jadul

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |16:34 WIB
TNI Hukum Serda Heri yang Intimidasi Kakek Penjual Es Kue Jadul
TNI Hukum Serda Heri yang Intimidasi Kakek Penjual Es Kue Jadul
A
A
A

JAKARTA - TNI memberikan sanksi hukuman disiplin kepada Babinsa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat Serda Heri Purnomo. Anggota TNI tersebut mengintimadasi penjual es kue jadul karena dicurigai dagangannya mengandung bahan spons hingga viral di media sosial.

"Memberikan hukuman disiplin kepada Serda Heri Babinsa Utan Panjang, Kemayoran sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," kata Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono dikutip Rabu (28/1/2026).

Menurut Donny, Dandim pun bakal melakukan evaluasi usai terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini untuk menghindari tidak terulang kejadian serupa.

"Adapun Dandim akan melakukan evaluasi internal dan memberikan Jam Komandan kepada seluruh anggota Kodim 0501/Jakarta Pusat," ujarnya.

Sebelumnya, aparat TNI-Polri yang sempat mengamankan penjual es kue jadul lantaran dicurigai berbahan spons di Kemayoran, Jakarta Pusat kini meminta maaf. Mereka menegaskan hal itu semata-mata untuk memastikan keamanan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197921/viral-6czi_large.jpg
Viral Guru di Tangsel Dilaporkan karena Tegur Murid, Polisi: Hak Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/338/3197915/pemotor_merokok_ngamuk_saat_ditegur-fuZr_large.jpg
Viral Pasutri Naik Motor Bawa Anak Sambil Merokok, Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/338/3197691/viral-shmE_large.jpg
Viral! Pencuri Kabel JPU Bobol Konblok Trotoar Bikin Pramono Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196743/mobil_jalan_sendiri-73n4_large.jpg
Viral Mobil Jalan Sendiri di Tol Cikampek, Ternyata Pengemudinya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196616/viral-Vzlb_large.jpg
Viral WNI Berhijab Jadi Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, Bagaimana Aturannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196491/viral-Abcw_large.jpg
Polisi Periksa Pandji Pragiwaksono Usai Minta Pendapat Saksi Ahli soal Konten Mens Rea
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement