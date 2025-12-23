Jembatan Bailey ke-10 di Bireuen Rampung, Hubungkan Dua Gampong yang Terputus Akibat Banjir

BIREUEN – Gampong (Desa) Matang Bangka dan Gampong Matang Teungoh di Bireuen kini telah kembali terhubung setelah terputus akibat banjir bandang yang menerjang pada akhir November. Banjir dahsyat tersebut memutus jembatan yang menghubungkan kedua gampong.

Pada Minggu (21/12/2025) malam, motor dan mobil mengantre untuk melintasi Jembatan Bailey yang baru selesai dibangun oleh prajurit zeni TNI dari Kodam Iskandar Muda. Ini adalah Jembatan Bailey ke-10 yang berhasil dirampungkan para personel TNI.

Senyum tersimpul di wajah warga yang berlalu-lalang. Warga Gampong Matang Bangka bisa menyeberang lagi ke Gampong Matang Teungoh, begitu pula sebaliknya.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Prajurit TNI yang sudah memperbaiki Jembatan Matang Bangka," ujar seorang warga yang melintas.

Berkat Jembatan Bailey tersebut, warga bisa dengan mudah pergi ke pasar dan melakukan aktivitas lainnya. "Kami jadi dapat melalui jembatan untuk ke pasar dan lain-lain," tutur warga lainnya.

Bendera Merah Putih berkibar di kedua sisi jembatan. Konektivitas wilayah pulih kembali, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat pun dapat berjalan lagi.