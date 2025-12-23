Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jembatan Bailey ke-10 di Bireuen Rampung, Hubungkan Dua Gampong yang Terputus Akibat Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |06:41 WIB
Jembatan Bailey ke-10 di Bireuen Rampung, Hubungkan Dua Gampong yang Terputus Akibat Banjir
Jembatan Bailey di Bireuen telah rampung dan beroperasi.
A
A
A

BIREUEN – Gampong (Desa) Matang Bangka dan Gampong Matang Teungoh di Bireuen kini telah kembali terhubung setelah terputus akibat banjir bandang yang menerjang pada akhir November. Banjir dahsyat tersebut memutus jembatan yang menghubungkan kedua gampong.

Pada Minggu (21/12/2025) malam, motor dan mobil mengantre untuk melintasi Jembatan Bailey yang baru selesai dibangun oleh prajurit zeni TNI dari Kodam Iskandar Muda. Ini adalah Jembatan Bailey ke-10 yang berhasil dirampungkan para personel TNI.

Senyum tersimpul di wajah warga yang berlalu-lalang. Warga Gampong Matang Bangka bisa menyeberang lagi ke Gampong Matang Teungoh, begitu pula sebaliknya.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Prajurit TNI yang sudah memperbaiki Jembatan Matang Bangka," ujar seorang warga yang melintas.

Berkat Jembatan Bailey tersebut, warga bisa dengan mudah pergi ke pasar dan melakukan aktivitas lainnya. "Kami jadi dapat melalui jembatan untuk ke pasar dan lain-lain," tutur warga lainnya.

Bendera Merah Putih berkibar di kedua sisi jembatan. Konektivitas wilayah pulih kembali, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat pun dapat berjalan lagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191369//gibran_kunjungi_pengungsi_di_tapanuli_utara-kbel_large.jpg
Gibran Minta Maaf ke Pengungsi di Tapanuli Utara, Janji Perbaiki Rumah yang Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191367//rsud_aceh_tamiang-zTsb_large.jpg
RSUD di 18 Kabupaten/Kota di Aceh Mulai Beroperasi Usai Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191358//kisah_dokter_puskesmas_bantu_ibu_lahirkan_bayi_kembar_di_langkat_saat_banjir-Ki6B_large.jpg
Kisah Dokter Puskesmas Bantu Ibu Lahirkan Bayi Kembar di Langkat saat Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191332//bnpb-O3tK_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 1.106 Jiwa Meninggal, 175 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191324//pembangkit_listrik-gmLU_large.jpg
Listrik Aceh Kembali Menyala, Pemulihan Pascabencana Terus Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291//pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement