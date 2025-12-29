Setengah Kabupaten Kota Terdampak Bencana Sumatera Beralih ke Fase Transisi Rehabilitasi

JAKARTA – Pemerintah memastikan setengah Kabupaten/Kota di Aceh dan Sumatera telah beralih fase dari tanggap darurat ke transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Diketahui, bencana Sumatera menyebabkan ribuan orang tewas.

Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat konferensi pers di penanganan bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Sementara untuk di Aceh, Pratikno menuturkan, masih ada tujuh kabupaten/kota yang sudah beralih ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Sedangkan 11 di kabupaten/kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumut masih 8 kabupaten/kota l yang masuk fase transisi rehabilitasi dan 8 kabupaten masih tanggap darurat,” ujarnya.

Sedangkan untuk di wilayah Sumatera Barat, masih ada 10 Kabupaten/Kota yang beralih ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan 3 kabupaten kota masih dalam status tanggap darurat.

Pratikno menjelaskan, daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat bertujuan agar daerah tersebut bisa siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi.