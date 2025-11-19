Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Selamat Ulang Tahun Ke-113 Muhammadiyah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |02:02 WIB
Prabowo: Selamat Ulang Tahun Ke-113 Muhammadiyah
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-113 untuk Muhammadiyah. Ucapan itu diunggah Prabowo melalui Instagram Story akun @prabowo, Selasa (18/11/2025).

Dalam unggahan tersebut terlihat foto dengan latar belakang gedung pusat Muhammadiyah yang dibalut warna hijau. Tampak ada logo ulang tahun ke-113 Muhammadiyah. Di bawahnya tertulis, “Milad Muhammadiyah 18 November 1912–18 November 2025. Memajukan Kesejahteraan Bangsa.”

Sebagai informasi, Muhammadiyah merayakan hari jadi yang ke-113. Tahun ini, Milad Muhammadiyah mengangkat tema “Memajukan Kesejahteraan Bangsa”.

Salah satu organisasi berbasis agama Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, didirikan pada 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 
Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah. 

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan ajaran-ajaran agama Islam yang ada di kitab suci Alquran. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju serta terdidik. 

Mereka menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688/prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184544/prabowo-tSOZ_large.jpg
Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran dan 4 Proyek Infrastruktur Senilai Rp1,97 T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184530/prabowo-HNUh_large.jpg
Prabowo: Kalau Saya Kunker, Anak Sekolah Tidak Perlu Menyambut di Pinggir Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184529/prabowo-ohNp_large.jpg
Prabowo Resmikan 2 Jembatan, Underpass dan Flyover
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184512/prabowo_subianto-KwM4_large.jpg
Prabowo Siapkan Beasiswa Penuh bagi Tenaga Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184494/prabowo-mBP8_large.jpg
Prabowo Minta Menkes Bangun 66 RS Canggih Seperti RS Emirates-Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement