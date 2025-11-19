Prabowo: Selamat Ulang Tahun Ke-113 Muhammadiyah

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-113 untuk Muhammadiyah. Ucapan itu diunggah Prabowo melalui Instagram Story akun @prabowo, Selasa (18/11/2025).

Dalam unggahan tersebut terlihat foto dengan latar belakang gedung pusat Muhammadiyah yang dibalut warna hijau. Tampak ada logo ulang tahun ke-113 Muhammadiyah. Di bawahnya tertulis, “Milad Muhammadiyah 18 November 1912–18 November 2025. Memajukan Kesejahteraan Bangsa.”

Sebagai informasi, Muhammadiyah merayakan hari jadi yang ke-113. Tahun ini, Milad Muhammadiyah mengangkat tema “Memajukan Kesejahteraan Bangsa”.

Salah satu organisasi berbasis agama Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, didirikan pada 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah.

Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan ajaran-ajaran agama Islam yang ada di kitab suci Alquran. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju serta terdidik.

Mereka menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspek.

(Arief Setyadi )