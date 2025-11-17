Bus Jamaah Umrah Terbakar dalam Kecelakaan di Madinah, Tewaskan 45 Orang

JAKARTA – Empat puluh lima jamaah umrah asal India tewas setelah bus yang mereka tumpangi terbakar dalam kecelakaan di dekat Madinah, Arab Saudi, kata Komisaris Polisi Kota Hyderabad, India. Seorang korban selamat mengalami luka-luka dan telah dirawat di unit perawatan intensif di rumah sakit setempat.

Komisaris Polisi V. C. Sajjanar dalam konferensi pers mengatakan bus nahas tersebut mengangkut 46 penumpang. Sebagian besar korban berasal dari Hyderabad, yang terletak di negara bagian Telangana bagian selatan.

Para jamaah sedang dalam perjalanan dari kota suci umat Islam, Makkah, ke Madinah ketika kecelakaan itu terjadi, kata Pemerintah Telangana dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC.

Mereka berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah.

Sajjanar mengatakan sebuah truk tangki minyak terlibat dalam kecelakaan tersebut, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan dalam unggahan di X bahwa ia “sangat berduka” atas kecelakaan tersebut dan otoritas India tengah berkomunikasi erat dengan para pejabat di Arab Saudi. “Kedutaan Besar kami di Riyadh dan Konsulat di Jeddah menyediakan semua bantuan yang memungkinkan,” tulisnya.