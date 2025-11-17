Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bus Jamaah Umrah Terbakar dalam Kecelakaan di Madinah, Tewaskan 45 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |19:15 WIB
Bus Jamaah Umrah Terbakar dalam Kecelakaan di Madinah, Tewaskan 45 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Empat puluh lima jamaah umrah asal India tewas setelah bus yang mereka tumpangi terbakar dalam kecelakaan di dekat Madinah, Arab Saudi, kata Komisaris Polisi Kota Hyderabad, India. Seorang korban selamat mengalami luka-luka dan telah dirawat di unit perawatan intensif di rumah sakit setempat.

Komisaris Polisi V. C. Sajjanar dalam konferensi pers mengatakan bus nahas tersebut mengangkut 46 penumpang. Sebagian besar korban berasal dari Hyderabad, yang terletak di negara bagian Telangana bagian selatan.

Para jamaah sedang dalam perjalanan dari kota suci umat Islam, Makkah, ke Madinah ketika kecelakaan itu terjadi, kata Pemerintah Telangana dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC.

Mereka berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah.

Sajjanar mengatakan sebuah truk tangki minyak terlibat dalam kecelakaan tersebut, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan dalam unggahan di X bahwa ia “sangat berduka” atas kecelakaan tersebut dan otoritas India tengah berkomunikasi erat dengan para pejabat di Arab Saudi. “Kedutaan Besar kami di Riyadh dan Konsulat di Jeddah menyediakan semua bantuan yang memungkinkan,” tulisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184668//putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman-FcsK_large.jpg
Putra Mahkota Arab Saudi Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan DPR AS di Washington
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184460//presiden_as_donald_trump_bertemu_putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_di_gedung_putih-ki3I_large.jpg
Bertemu Trump, Putra Mahkota Arab Saudi Ungkap Keinginan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184221//jet_tempur_f_35-HmTz_large.jpg
Trump: AS Akan Jual Jet Tempur F-35 ke Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183964//bom_mobil-JQdm_large.jpg
Pria Kashmir Komplotan Pelaku Ledakan Bom Mobil di India Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183852//international_museum_of_prophets_biography-LXtK_large.jpg
Menyusuri Jejak Nabi Muhammad SAW di Puncak Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183793//ilustrasi-2NZm_large.jpg
Ledakan di Kantor Polisi Kashmir India Tewaskan 9 Orang, 27 Lainnya Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement