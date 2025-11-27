Prabowo Instruksikan Pratikno Jadi Koordinator Percepatan Penanganan Bencana di Sumatera

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (rapat) bersama sekitar 20 anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

1. Rapat Terbatas

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru di seluruh wilayah Indonesia hingga bencana.

Momen rapat itu diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui unggahan akun Instagram Sekretaris Kabinet @sekretariat.kabinet.

Seskab Teddy mengungkapkan salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam.

"Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kemen PU, dan Kemensos serta tim medis dan kesehatan TNI-Polri dan Kemenkes untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut," ujar Seskab Teddy.

Ia mengatakan, Presiden Prabowo bahkan langsung menghubungi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kepala Basarnas Felicianus Henry Bambang Soelistyo untuk segera menuju lokasi guna melakukan evakuasi saat malam terjadinya bencana di Tapanuli.

"Selanjutnya menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan," katanya.