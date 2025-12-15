Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Bentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |20:41 WIB
Prabowo Akan Bentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan membentuk satuan tugas (satgas) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di tiga provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ia memastikan terus memantau situasi penanganan pascabanjir dan longsor di wilayah tersebut.

“Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo mengungkapkan pemerintah akan segera membangun hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana. “Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” ujarnya.

Ia melanjutkan, sudah ada beberapa rumah hunian yang dibangun. Nantinya, rumah yang dibangun tersebut juga akan menjadi hunian tetap.

“Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung saja jadi rumah tetap, ya,” katanya.

Prabowo memerintahkan menteri terkait segera mencari lahan untuk hunian warga terdampak tanpa alasan apa pun. Ia memastikan pemerintah bekerja keras dalam rangka penanganan bencana di Sumatera.

“Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
