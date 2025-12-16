Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Unik! Ibu Hamil Minta Prabowo Elus Perutnya di RSUD Koja

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |19:24 WIB
Momen Unik! Ibu Hamil Minta Prabowo Elus Perutnya di RSUD Koja
Momen Unik! Ibu Hamil Minta Prabowo Elus Perutnya di RSUD Koja
A
A
A

JAKARTA -  Seorang ibu hamil yang hendak berobat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, sangat senang dan terharu ketika permintaan untuk dielus perutnya oleh Presiden Prabowo Subianto terwujud. Momen tersebut terekam ketika Prabowo tiba di RSUD Koja, Jakarta pada Selasa (16/12/2025).

Prabowo saat itu menjenguk guru dan sejumlah anak sekolah yang menjadi korban tabrakan sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Permintaan sederhana itu, disambut Prabowo dengan senyum. Ia kemudian menyentuh perut sang ibu sebagai bentuk perhatian dan doa.

“Iya Pak, terima kasih Pak,” ucapnya senang.

Kedatangan Prabowo juga disambut meriah oleh pasien atau warga yang hendak berobat di RS. Suasana hangat terasa sejak Presiden tiba, ketika warga berbaris rapi untuk sekadar berjabat tangan dan menyapanya.

Setelahnya, Prabowo melanjutkan menyapa dan melayani warga lainnya yang ingin berjabat tangan sambil berswafoto.

 

Halaman:
1 2
      
