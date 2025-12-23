Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

15 Anggota KKB Tewas Ditembak, 14 Markasnya Luluh Lantak Digempur Pasukan Gabungan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |20:23 WIB
15 Anggota KKB Tewas Ditembak, 14 Markasnya Luluh Lantak Digempur Pasukan Gabungan
A
A
A

PAPUA - Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz berhasil menyita 29 senjata api berbagai jenis dari KKB Papua hingga bulan Desember 2025. Sebanyak 15 anggota KKB juga tewas ditembak petugas.

Petugas juga menyita 4.194 butir amunisi, 45 magazen peluru, dua bahan peledak, senjata tajam dan 93 panah 93.

“Satgas Damai Cartenz juga mengamankan dokumen termasuk berita-berita hoaks yang dilakukan kelompok kriminal politik termasuk influencer dari kelompok kriminal bersenjata yaitu Sebby Sambom,” ujar Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, Sebby Sambom bukan juru bicara KKB, namun yang bersangkutan hanya seorang pemengaruh yang pro dengan KKB.

Satgas Damai Cartenz bersama Pasukan TNI juga telah menghancurkan 14 markas KKB serta menegakkan hukum.

“Tercatat 45 anggota KKB ditangkap, 20 orang di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, 15 KKB dilumpuhkan dan meninggal dunia,"pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Topik Artikel :
OPM KKB Teroris KKB Papua KKB
Telusuri berita news lainnya
