HOME NEWS NASIONAL

Sejarah 4 Januari: Soekarno Pindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |04:15 WIB
Sejarah 4 Januari: Soekarno Pindahkan Ibu Kota ke Yogyakarta
Presiden RI Pertama Soekarno (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA – Tanggal 4 Januari mencatat sejumlah peristiwa penting dan bersejarah, baik di Indonesia maupun dunia. Salah satu momen bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah tibanya Presiden Soekarno dan rombongan di Yogyakarta pada 4 Januari 1946 dalam rangka pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta.

Selain itu, pada tanggal yang sama juga tercatat kelahiran pahlawan nasional Indonesia Martha Christina Tiahahu serta berbagai peristiwa dunia lainnya. Berikut rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada 4 Januari dari tahun ke tahun.

1800 – Kelahiran Martha Christina Tiahahu

Martha Christina Tiahahu lahir di Desa Abubu, Pulau Nusalaut, Maluku, pada 4 Januari 1800. Ia dikenal sebagai sosok perempuan pemberani yang ikut terjun langsung melawan tentara kolonial Belanda dalam Perang Pattimura pada 1817.

Meski usianya masih sangat muda, Martha menunjukkan semangat perlawanan yang luar biasa. Ia wafat pada usia 17 tahun di Laut Banda, Maluku. Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Namanya kini diabadikan melalui Monumen Martha Christina Tiahahu di Abubu, Kabupaten Maluku Tengah.

 

Halaman:
1 2 3
      
