Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Akses Darat Aceh Tamiang Mulai Terbuka, Truk BBM dan Alat Berat Dikerahkan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |10:34 WIB
Akses Darat Aceh Tamiang Mulai Terbuka, Truk BBM dan Alat Berat Dikerahkan
Akses Darat Aceh Tamiang Mulai Terbuka (foto: dok Sekretariat Kabinet)
A
A
A

JAKARTA - Penanganan bencana di Aceh Tamiang terus dipercepat. Sejumlah kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) serta alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perhubungan telah bergerak dari Medan menuju wilayah terdampak.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, dikutip Rabu (3/12/2025). Dalam unggahannya, Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa pembukaan akses untuk pasokan logistik menjadi prioritas utama pemerintah demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

“Dorongan BBM dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh Tamiang. Akses jalur darat semakin hari harus semakin bisa dilalui,” tulis Sekretariat Kabinet.

Video udara memperlihatkan deretan truk BBM, truk logistik, dan kendaraan berat lainnya mengantre melewati jalur yang masih terendam, menggambarkan besarnya tantangan dalam mendistribusikan bantuan ke wilayah yang menjadi salah satu pusat dampak banjir di Aceh.

Pembukaan akses darat menjadi fokus utama pemerintah, mengingat jalur tersebut merupakan rute kritis untuk mobilisasi bantuan dan evakuasi warga. Dengan pengerahan alat berat dari PU serta dukungan sektor energi dan transportasi, pemerintah menargetkan kelancaran arus logistik ke Aceh Tamiang dapat segera pulih.

Pengiriman bantuan dan BBM terus dimaksimalkan. Pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan intensif untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187451//bbm_pertamina-yu2R_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumatera, Bahlil Bebaskan Beli BBM Tanpa Barcode
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187448//verrell_bramasta-zIpA_large.jpg
Kata Verrell Bramasta usai Dihujat Imbas Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187442//pemerintah-Oc0q_large.jpg
Banjir dan Longsor Sumut, 4 Jenazah Wanita Ditemukan di Desa Sibalanga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187437//jonatan_christie-75Ha_large.jpg
Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra, Jonatan Christie Berhasil Kumpulkan Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187434//viral-oD3V_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 753 Orang Meninggal, 650 Hilang dan Jutaan Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431//lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement