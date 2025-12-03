Akses Darat Aceh Tamiang Mulai Terbuka, Truk BBM dan Alat Berat Dikerahkan

JAKARTA - Penanganan bencana di Aceh Tamiang terus dipercepat. Sejumlah kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) serta alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perhubungan telah bergerak dari Medan menuju wilayah terdampak.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun resmi Sekretariat Kabinet, dikutip Rabu (3/12/2025). Dalam unggahannya, Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa pembukaan akses untuk pasokan logistik menjadi prioritas utama pemerintah demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.

“Dorongan BBM dan alat berat dari Pertamina, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh Tamiang. Akses jalur darat semakin hari harus semakin bisa dilalui,” tulis Sekretariat Kabinet.

Video udara memperlihatkan deretan truk BBM, truk logistik, dan kendaraan berat lainnya mengantre melewati jalur yang masih terendam, menggambarkan besarnya tantangan dalam mendistribusikan bantuan ke wilayah yang menjadi salah satu pusat dampak banjir di Aceh.

Pembukaan akses darat menjadi fokus utama pemerintah, mengingat jalur tersebut merupakan rute kritis untuk mobilisasi bantuan dan evakuasi warga. Dengan pengerahan alat berat dari PU serta dukungan sektor energi dan transportasi, pemerintah menargetkan kelancaran arus logistik ke Aceh Tamiang dapat segera pulih.

Pengiriman bantuan dan BBM terus dimaksimalkan. Pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan intensif untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.

