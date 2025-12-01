Prabowo Cek Jembatan Pantai Dona di Kutacane Aceh yang Putus Akibat Banjir Bandang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau jembatan Pantai Dona, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Senin (1/12/2025). Peninjauan ini bagian dari rangkaian kunjungan Prabowo untuk mengecek lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera.

Prabowo sebelumnya tiba di Bandara Alas Leuser, Kutacane dengan menggunakan Helikopter Kepresidenan. Kemudian, langsung bergerak menuju titik-titik yang mengalami kerusakan parah, termasuk wilayah yang aksesnya terputus akibat banjir dan longsor.

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan standar penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo saat di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pun telah mengatakan bahwa dirinya akan meninjau lokasi terdampak bencana di Aceh, termasuk juga Medan.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada solidaritas dan kekompakan seluruh elemen negara dalam menghadapi bencana.

“Kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas. Semuanya kompak kita atasi,” kata Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat seluruh instansi pemerintah dan relawan, sekaligus memberikan pesan optimisme kepada masyarakat. Presiden mengakui tantangan yang dihadapi tim penanganan di lapangan.