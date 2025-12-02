Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua MPR Temui Prabowo di Istana Sore Ini, Ada Apa?

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |17:27 WIB
Ketua MPR Temui Prabowo di Istana Sore Ini, Ada Apa?
Ketua MPR Ahmad Muzani ke Istana (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (2/12/2025), sore ini.

Berdasarkan pantauan terlihat Ahmad Muzani tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.26 WIB. Ia terlihat mengenakan setelan jas dan celana hitam serta membawa sebuah dokumen.

Saat dikonfirmasi awak media terkait apa yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo, Muzani berkelakar bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Presiden.

“(Agendanya apa?) Sudah lama enggak ketemu (Presiden). Saya belum tahu (bahas apa),” kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Saat disinggung apakah pertemuan itu akan membahas terkait bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Muzani belum berbicara banyak. “Nanti setelah ketemu beliau ya. Tunggu dulu, sabar,” jelas dia.

Selain Muzani, turut hadir juga menghadap Presiden, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabalohan Kemhan), Marsdya Yusuf Jauhari.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187154/prabowo-fEw2_large.jpg
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187150/prabowo_subianto-3cSO_large.jpg
Prabowo Pastikan Bantuan Rumah Rusak Pascabencana, Warga Padang Pariaman Sorak: Alhamdulillah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187149/prabowo_subianto-DS7q_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Kita Tak Akan Biarkan Saudara Memikul Beban Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187114/prabowo_subianto-3LER_large.jpg
Momen Lucu Prabowo Dipanggil 'Pak Gemoy' oleh Bocah Korban Banjir Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187112/prabowo-GQxa_large.jpg
Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa Terdampak Banjir di Aceh Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187099/prabowo_subianto-Mp2I_large.jpg
Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir di Padang Pariaman: Rumah Rusak Akan Kita Bantu Perbaiki
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement