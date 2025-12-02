Ketua MPR Temui Prabowo di Istana Sore Ini, Ada Apa?

JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (2/12/2025), sore ini.

Berdasarkan pantauan terlihat Ahmad Muzani tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.26 WIB. Ia terlihat mengenakan setelan jas dan celana hitam serta membawa sebuah dokumen.

Saat dikonfirmasi awak media terkait apa yang akan dibahas bersama Presiden Prabowo, Muzani berkelakar bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Presiden.

“(Agendanya apa?) Sudah lama enggak ketemu (Presiden). Saya belum tahu (bahas apa),” kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Saat disinggung apakah pertemuan itu akan membahas terkait bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Muzani belum berbicara banyak. “Nanti setelah ketemu beliau ya. Tunggu dulu, sabar,” jelas dia.

Selain Muzani, turut hadir juga menghadap Presiden, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabalohan Kemhan), Marsdya Yusuf Jauhari.

(Arief Setyadi )