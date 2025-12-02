Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana, Kerahkan Seluruh Kekuatan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |23:08 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memfokuskan pemerintahannya untuk mengatasi dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Seluruh instrumen pemerintah diturunkan untuk memulihkan kondisi ketiga provinsi tersebut. 

1. Fokus Pulihkan 3 Provinsi Terdampak Bencana

“Beliau (Presiden) hari-hari ini sedang mengerahkan kekuatan segalanya untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut,” ujar Ketua MPR RI, Ahmad Muzani usai pertemuan dengan Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Pada kesempatan itu, Muzani menyampaikan laporan tentang kondisi di tiga provinsi terdampak bencana. Presiden juga sudah sempat meninjau langsung lokasi pada Senin (1/12/2025).

Menurut Muzani, Prabowo ikut merasakan beban berat yang dialami warga terdampak bencana. Mulai dari kehilangan tempat tinggal hingga kehilangan anggota keluarga.

"Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan akibat dari bencana tersebut. Beliau juga melihat langsung pengungsi serta masyarakat yang terdampak akibat dari musibah tersebut. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk beliau merasakan bagaimana warga yang terkasih, yang tersayang hilang, yang sampai sekarang belum ditemukan jasad dan jenazahnya,” ucapnya.

Muzani melanjutkan, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga BUMN strategis untuk mempercepat penanganan pascabencana. Perbaikan jalan dan jalur komunikasi jadi prioritas pemerintah. 

 

