INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |23:06 WIB
Instruksi Prabowo: Tim Natal Nasional Kirim Bantuan dan Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
Warga Terdampak Bencana Alam/ist
MEDAN — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan semua pihak untuk turun membantu korban bencana alam. Diketahui, banjir bandang dan longsor menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Pos Pengungsian Masjid Mustaqim, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi salah satu tempat penampungan pengungsi korban bencana banjir dan longsor. Namun tidak hanya untuk kalangan muslim, masjid juga menampung semua pengungsi dari berbagai latar belakang agama.

"Tidak hanya yang beragama Islam, ada juga masyarakat yang bukan beragama Islam ikut mengungsi di pengungsian Masjid Mustaqim,” kata Tim Panitia Natal Nasional Meilina Siregar, Sabtu (29/11/2025).

Tim Natal Nasional membagikan bantuan berupa sembako ke beberapa titik pengungsian, salah satunya Pos Pengungsian Masjid Mustaqim.

"Pembagian 100 paket sembako di Pos Pengungsian Masjid Mustaqim, Kota Medan, dilaksanakan pada hari Jumat, 28 November 2025 pukul 22.00 WIB,” kata Meilina.

Paket sembako diterima langsung oleh masyarakat yang didampingi oleh Muji selaku kepala lingkungan untuk dibagikan kepada masyarakat yang sedang mengungsi. Tercatat ada ratusan pengungsi di Pos Pengungsian Masjid Mustaqim.

Paket sembako yang disalurkan berupa beras lima kilogram, minyak satu liter, gula satu kilogram, ikan kemasan satu kaleng, susu satu kaleng, teh satu kotak, kopi satu bungkus, dan mi instan lima bungkus.

 

