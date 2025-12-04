Bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Istana

Bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Istana (tangkapan layar)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China, Wang Huning, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Dari pantauan iNews Media Group, Wang Huning tiba di Istana pukul 11.35 WIB. Mobil yang membawa Wang Huning disambut Tari Pa'gellu dari Toraja.

Selanjutnya, Wang Huning keluar dari mobil langsung disambut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dengan jabat tangan erat.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

Selain itu, Ketua MPR China juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.

Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.





(Erha Aprili Ramadhoni)