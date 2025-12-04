Prabowo Terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Hari Ini

Ketua MPR China Wang Huning tiba di Indonesia (foto: dok ist)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China, Wang Huning, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

Sebelumnya, Wang Huning tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Rabu (3/12). Ia disambut oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong. Suasana penyambutan berlangsung hangat, mencerminkan eratnya hubungan kedua negara.

Pasukan jajar kehormatan memberikan penghormatan resmi, mengiringi Wang Huning menuju kendaraan resmi, sebagai tanda penghargaan Indonesia terhadap kunjungan pimpinan tinggi lembaga legislatif China.

Selain menerima di Istana, Wang Huning juga dijadwalkan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Pertemuan ini akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama ekonomi dan sosial-budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.

Kunjungan Wang Huning menegaskan komitmen kedua negara dalam membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.

(Awaludin)