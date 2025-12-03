Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Yogyakarta

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |19:49 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada 6-9 Desember 2025 ini mengusung tema 'Satukan Aksi, Basmi Korupsi'. 

1. Undang Presiden Prabowo

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pihaknya turut mengundang Presiden RI, Prabowo Subianto pada acara tersebut. Ia berharap, Prabowo dapat hadir di puncak acara pada 9 Desember. 

"Di tanggal 9 itu ada dua kegiatan penting. Yang pertama adalah acara puncaknya, kemudian yang kedua adalah launching daripada SPI (survei penilaian integritas) 2025," kata Setyo kepada wartawan, Rabu(3/12/2025).

Ia menjelaskan, tema yang dipilih selaras dengan semangat Prabowo dalam memerangi korupsi di Tanah Air sekaligus pesan bahwa pemberantasan praktik rasuah bukan hanya tugas KPK. 

"Karena korupsi adalah musuh bersama dan hanya dengan aksi bersama kita dapat mengatasinya," ujarnya. 

Setyo melanjutkan, peringatan Hakordia ini tak hanya seremonial. Menurutnya, peringatan ini harus dijadikan pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. 

"Lewat Hakordia, kami bersama segenap pemangku kepentingan terus berupaya meningkatkan kesadaran publik akan bahaya korupsi serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan kepercayaan publik," ucapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
