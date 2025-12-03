Ketua MPR China Tiba di Indonesia, Besok Bertemu Prabowo di Istana

Ketua MPR China Tiba di Indonesia, Besok Bertemu Prabowo di Istana (Dok)

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China, Wang Huning, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (3/12/2025) pukul 13.25 WIB.

1. Ketua MPR China Tiba di Indonesia

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

Setibanya di bawah tangga pesawat, Wang Huning disambut Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh persahabatan, mencerminkan eratnya ikatan kedua negara.

Pasukan jajar kehormatan turut memberikan penghormatan resmi, mengiringi langkah Wang Huning hingga menuju kendaraan resmi. Upacara penyambutan ini menunjukkan penghargaan Indonesia terhadap kunjungan pemimpin tinggi lembaga legislatif China.

Dalam kunjungan resmi yang berlangsung hingga 4 Desember 2025, Wang Huning akan melaksanakan serangkaian agenda penting. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 4 Desember 2025