Bertemu Prabowo, Sekjen Liga Muslim Dunia Sampaikan Duka untuk Bencana Sumatera

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al-Alam Al-Islami), Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2025). Syekh Muhammad menyampaikan rasa hormat dan apresiasi atas kesempatan dapat bertemu Presiden Prabowo.

“Kami merasa terhormat hari ini dapat bertemu dengan Yang Mulia Bapak Presiden. Pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat berharga dan istimewa,” ujar Syekh Muhammad usai bertemu Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai isu penting yang menjadi perhatian bersama, khususnya terkait umat Islam di berbagai belahan dunia. Syekh Muhammad menekankan pentingnya kerja sama dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang kini dihadapi umat Islam.

Selain isu-isu global, Sekjen Liga Muslim Dunia itu juga menyampaikan belasungkawa mendalam kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia atas bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami juga membicarakan sejumlah isu lainnya, terutama menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia dan seluruh rakyat Indonesia atas musibah banjir yang menyakitkan yang terjadi,” tuturnya.

Syekh Muhammad menegaskan Liga Muslim Dunia siap memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana tersebut.

“Atas nama Rabithah Al-Alam Al-Islami (Liga Muslim Dunia), kami juga menyatakan kesiapan kami untuk mendukung Republik Indonesia dalam upaya meringankan penderitaan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh banjir ini,” pungkas Syekh Muhammad.

