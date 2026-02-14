Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Beberkan Alasan Penahanan Bahar Smith Ditangguhkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |15:06 WIB
Polisi Beberkan Alasan Penahanan Bahar Smith Ditangguhkan
Polisi Beberkan Alasan Penahanan Bahar Smith Ditangguhkan (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi membeberkan alasan ditangguhkannya penahanan terhadap Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

"Penahanan itu ya, bukan kewajiban penyidik, tapi kewenangan yang diberikan undang-undang dalam KUHAP. Ya, nah dengan pertimbangan penyidik," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari di Polda Metro Jaya, Sabtu (14/2/2026). 

Menurut Jauhari, penangguhan penahanan itu alasannya, pertama Bahar bersikap kooperatif selama pemeriksaan ataupun proses penyidikan perkara tersebut. 

"Kedua, ini yang saya luruskan nih, bukan satu-satunya tulang punggung keluarga, tapi alasan bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan kondisi sakit. Sakit ini menurut kuasa hukum nih, sakit, kemudian ada rekam medis, ya kan, habis tabrakan dan masa perawatan serta akan dilakukan operasi besar," ujarnya. 

Selain itu, kata Jauhari, ada jaminan langsung dari pihak keluarga dalam hal ini ibu dan istri. Meski begitu, polisi memastikan tetap mengusut tuntas perkara itu. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201323//kekerasan-ds0p_large.jpg
Polisi Ungkap 3 Pelajar di Jakpus Siram Korban Pakai Cairan Kimia, Bukan Air Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/338/3201127//habib_bahar_bin_smith-FzZh_large.jpg
Polres Metro Tangerang Kota Tangguhkan Penahanan Bahar bin Smith
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201033//viral-ZrH7_large.jpg
Bahar bin Smith Masih Diperiksa Polisi dari Kemarin dan Belum Selesai, Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200744//penganiayaan-SdlZ_large.jpg
Polisi Tangkap Pemotor yang Aniaya Sopir dan Kernet di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200532//penganiayaan-KLE1_large.jpg
Pria di Jakbar Dianiaya Usai Tegur Tetangga Main Drum, Polisi Selidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200513//kekerasan-x34J_large.jpg
Pelaku Penyiraman Air Keras ke Siswa SMK di Jakpus Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement