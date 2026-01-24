Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Kantor PMPTSP Madiun

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |08:25 WIB
KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Kantor PMPTSP Madiun
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta usai menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Madiun pada Kamis 22 Januari 2026.

Penggeledahan ini terkait penyidikan perkara dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun, Maidi. Uang ratusan juta itu disita dari Kepala Dinas PMPTSP Kota Madiun, Sumarno (SMN).

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti beberapa dokumen, barang lainnya, serta uang tunai dari Sdr. SMN (Sumarno) senilai ratusan juta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).

Budi menyebutkan penyidik akan mendalami barang bukti yang disita tersebut. Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan perkara korupsi yang menyeret Maidi berkaitan dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR). 

Selain pemerasan, KPK juga mendapati fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2019–2022.
"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikkan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka," ungkap Asep, Selasa 20 Januari 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196552/kpk-9tJk_large.jpg
Penampakan Wali Kota Madiun Maidi Kenakan Rompi Tahanan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196541/kpk-2enD_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/22/519/1760623/mantan-wali-kota-madiun-divonis-6-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa-VCb7cdxJ9H.jpg
Mantan Wali Kota Madiun Divonis 6 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648621/aset-walkot-madiun-yang-disita-kpk-mobil-mewah-alat-berat-sampai-uang-miliaran-aBCclmzCaL.jpg
Aset Walkot Madiun yang Disita KPK: Mobil Mewah, Alat Berat Sampai Uang Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648088/wali-kota-madiun-bambang-irianto-segera-diadili-RTRZRiewMI.jpg
Wali Kota Madiun Bambang Irianto Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648044/korupsi-pasar-besar-kpk-segera-adili-wali-kota-madiun-U7JVnhGCMt.jpg
Korupsi Pasar Besar, KPK Segera Adili Wali Kota Madiun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement