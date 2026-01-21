Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Wali Kota Madiun Maidi Kenakan Rompi Tahanan KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |00:33 WIB
Penampakan Wali Kota Madiun Maidi Kenakan Rompi Tahanan KPK
Penampakan Wali Kota Madiun Maidi Kenakan Rompi Tahanan KPK/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Penetapan tersangka ini usai Maidi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 19 januari 2026.

Pantauan Okezone di KPK, Selasa (20/1/2026), setelah diumumkan sebagai tersangka, Maidi terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Ia terlihat digiring keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 21.25 WIB untuk menuju rumah tahanan (rutan).

Dalam kesempatan tersebut, Maidi mengaku tidak tahu menahu soal uang Rp550 juta. Uang tersebut merupakan barang bukti yang disita KPK saat melakukan OTT.

"Apa itu, itu ndak tau saya malah," kata Maidi di Gedung Merah Putih KPK.

Diberitakan sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan perkara korupsi yang menyeret Maidi berkaitan dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Maidi ditetapkan tersangka bersama Rochim Ruhdiyanto (Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi), Thariq Megah (Kepala Dinas PUPR Kota Madiun).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196541/kpk-2enD_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/22/519/1760623/mantan-wali-kota-madiun-divonis-6-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa-VCb7cdxJ9H.jpg
Mantan Wali Kota Madiun Divonis 6 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648621/aset-walkot-madiun-yang-disita-kpk-mobil-mewah-alat-berat-sampai-uang-miliaran-aBCclmzCaL.jpg
Aset Walkot Madiun yang Disita KPK: Mobil Mewah, Alat Berat Sampai Uang Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648088/wali-kota-madiun-bambang-irianto-segera-diadili-RTRZRiewMI.jpg
Wali Kota Madiun Bambang Irianto Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648044/korupsi-pasar-besar-kpk-segera-adili-wali-kota-madiun-U7JVnhGCMt.jpg
Korupsi Pasar Besar, KPK Segera Adili Wali Kota Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1647999/kasus-korupsi-pembangunan-pasar-kpk-periksa-wali-kota-madiun-gSX7OTcddb.jpg
Kasus Korupsi Pembangunan Pasar, KPK Periksa Wali Kota Madiun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement