Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |22:03 WIB
Breaking News! KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi
Wali Kota Madiun, Maidi/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, Selasa (20/1/2026). Maidi ditetapkan tersangka berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukannya selama menjadi kepala daerah.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan,  perkara korupsi yang menyeret Maidi berkaitan dengan dugaan pemerasan dengan modus fee proyek hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain pemerasan, KPK juga turut mendapati fakta bahwa Maidi pernah menerima gratifikasi saat dirinya menjadi Wali Kota Madiun pada periode 2019-2022.

Maidi ditetapkan tersangka bersama Rochim Ruhdiyanto (Pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi), Thariq Megah (Kepala Dinas PUPR Kota Madiun).

"Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan dana CSR dan penerimaan lainnya di Pemkot Madiun, KPK menaikan perkara ini sekaligus menetapkan tiga tersangka," ujar Asep.

Dalam kesempatan yang sama Asep menjelaskan jumlah uang yang diterima Maidi dalam kasus pemerasan berjumlah Rp600 juta. Selanjutnya, penerimaan gratifikasi selama dirinya menjabat kepala daerah bertotal Rp1,1 miliar.

"Bahwa pada Juni 2025, MD juga diduga meminta uang kepada pihak developer senilai Rp600 juta. Dimana, uang tersebut diterima oleh SK dari pihak developer PT HB, yang selanjutnya disalurkan kepada MD melalui perantara RR dalam dua kali transfer rekening," ungkap Asep.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/22/519/1760623/mantan-wali-kota-madiun-divonis-6-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa-VCb7cdxJ9H.jpg
Mantan Wali Kota Madiun Divonis 6 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648621/aset-walkot-madiun-yang-disita-kpk-mobil-mewah-alat-berat-sampai-uang-miliaran-aBCclmzCaL.jpg
Aset Walkot Madiun yang Disita KPK: Mobil Mewah, Alat Berat Sampai Uang Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648088/wali-kota-madiun-bambang-irianto-segera-diadili-RTRZRiewMI.jpg
Wali Kota Madiun Bambang Irianto Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648044/korupsi-pasar-besar-kpk-segera-adili-wali-kota-madiun-U7JVnhGCMt.jpg
Korupsi Pasar Besar, KPK Segera Adili Wali Kota Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1647999/kasus-korupsi-pembangunan-pasar-kpk-periksa-wali-kota-madiun-gSX7OTcddb.jpg
Kasus Korupsi Pembangunan Pasar, KPK Periksa Wali Kota Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/20/337/1647689/kpk-periksa-3-eks-dandim-dan-6-mantan-kapolres-terkait-tppu-wali-kota-madiun-9rpWZc3KJn.jpg
KPK Periksa 3 Eks Dandim dan 6 Mantan Kapolres Terkait TPPU Wali Kota Madiun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement