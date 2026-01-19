Tiba di KPK Usai Kena OTT, Wali Kota Madiun Maidi: Saya Tak Pernah Lelah Bangun Kota

JAKARTA - Wali Kota Madiun, Maidi, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Maidi tiba sekitar pukul 22.35 WIB, Senin (19/1/2026).

Setibanya di Gedung KPK, Maidi sempat menyampaikan pernyataan singkat kepada awak media sebelum menjalani pemeriksaan. Ia mengklaim selama ini terus berupaya membangun Kota Madiun.

“Saya tidak pernah lelah untuk membangun Kota Madiun,” ujar Maidi sambil berjalan menuju ruang pemeriksaan.

Ia juga meminta doa agar tetap diberi kesehatan, sembari menyinggung adanya kemungkinan kekurangan selama masa kepemimpinannya.

“Kalau ada kekurangan, doakan saya sehat,” katanya.