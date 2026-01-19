Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Tiba di Gedung KPK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |22:52 WIB
Usai Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Tiba di Gedung KPK
Wali Kota Madiun Maidi Ttiba di KPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wali Kota Madiun, Maidi, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Maidi tiba di Gedung KPK sekitar pukul 22.35 WIB, Senin (19/1/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Maidi datang mengenakan jaket berwarna biru dan topi, serta membawa tas jinjing. Ia sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media sebelum akhirnya memilih langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kota Madiun pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan total 15 orang. Setelah menjalani pemeriksaan awal, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi berupa fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR).

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196316//terdakwa_korupsi_immanuel_ebenezer_gerungan_alias_noel-umXs_large.jpg
Noel Pasrah Tak Lagi Minta Amnesti: Jubir KPK Komentarnya Sinis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196312//ketua_dpd_partai_gerindra_jawa_tengah_sudaryono-o3gO_large.jpg
Bupati Sudewo Kena OTT KPK, Begini Respons Ketua DPD Gerindra Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/340/3196274//kpk-1L9e_large.jpg
Profil Bupati Pati Sudewo yang Terjaring OTT KPK, Nyaris Dimakzulkan karena Akan Naikan PBB 250%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196264//bupati_pati_sudewo-VY3E_large.jpg
KPK OTT di Pati, Bupati Sudewo Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196256//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Ygil_large.jpg
Breaking News! KPK Gelar OTT di Pati, Sejumlah Orang Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/337/3196237//kpk_ott_di_madiun-wPGR_large.jpg
OTT KPK di Madiun, Uang Tunai Ratusan Juta Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement