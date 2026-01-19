Usai Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Tiba di Gedung KPK

JAKARTA - Wali Kota Madiun, Maidi, tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur. Maidi tiba di Gedung KPK sekitar pukul 22.35 WIB, Senin (19/1/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Maidi datang mengenakan jaket berwarna biru dan topi, serta membawa tas jinjing. Ia sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media sebelum akhirnya memilih langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Kota Madiun pada Senin (19/1/2026). Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan total 15 orang. Setelah menjalani pemeriksaan awal, sembilan orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi berupa fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR).

“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya.