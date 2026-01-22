Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Perkara Korupsi Wali Kota Madiun dan Bupati Pati

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |15:28 WIB
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Perkara Korupsi Wali Kota Madiun dan Bupati Pati
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait perkara dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo. Penggeledahan dalam dua perkara dugaan korupsi tersebut dilakukan pada Rabu dan Kamis, 21–22 Januari 2026.

“Penggeledahan ini untuk mencari bukti-bukti lain yang dibutuhkan penyidik guna memperkuat bukti awal yang sudah diperoleh dalam peristiwa tertangkap tangan maupun pemeriksaan awal terhadap para saksi dan tersangka,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (22/1/2026).

Dalam perkara yang menjerat Maidi, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Maidi dan rumah orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

“Penyidik mengamankan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196840//barang_bukti_penampakan_bupati_sadewo-7fuv_large.jpg
Ini Penampakan Karung Berisi Gepokan Uang Diduga Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196738//duit_hasil_pemerasan_disimpan_dalam_karung-XRSZ_large.jpg
Penampakan Duit Rp2,6 Miliar Disimpan Dalam Karung Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/15/3196710//wali_kota_madiun_maidi-YtCV_large.jpg
Isi Garasi Wali Kota Madiun Maidi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196624//bupati_pati-RylQ_large.jpg
Mahkamah Partai Gerindra Godok Pemecatan Sudewo Usai Jadi Tersangka KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196556//bupati_pati-Y0q4_large.jpg
KPK soal Uang Pemerasan Bupati Sudewo: Dimasukin Karung, Kayak Bawa Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196552//kpk-9tJk_large.jpg
Penampakan Wali Kota Madiun Maidi Kenakan Rompi Tahanan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement