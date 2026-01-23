Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ironi Pemkot Madiun: Dapat Penilaian Integritas Tertinggi, tapi Wali Kota Terjerat Korupsi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |06:33 WIB
Ironi Pemkot Madiun: Dapat Penilaian Integritas Tertinggi, tapi Wali Kota Terjerat Korupsi
Ironi Pemkot Madiun: Dapat Penilaian Integritas Tertinggi, tapi Wali Kota Terjerat Korupsi (Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Namun, Wali Kota Madiun Maidi terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi.

SPI yang dilakukan KPK merupakan angka untuk mengukur tingkat integritas serta potensi risiko korupsi yang terjadi di sebuah Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada survei tahun 2025, Pemkot Madiun berada di urutan teratas pemerintah daerah dengan skor SPI tertinggi.

Pemkot Madiun mendapatkan nilai 82,3. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata nilai Nasional yang berada di angka 72,32. Nilai ini pun masuk dalam kategori terjaga.

Namun, KPK menyebutkan, skor SPI 2025 tidak menjamin tidak adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah.

"SPI pada dasarnya memberikan gambaran tingkat risiko terjadinya tindak pidana korupsi pada suatu instansi, bukan jaminan bahwa tindak pidana korupsi sama sekali tidak terjadi. Dengan skor tinggi atau dengan risiko yang dinilai rendah, tidak berarti nihil dari potensi penyimpangan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (22/1/2026).

Budi menjelaskan, SPI merupakan sebuah penilaian berbasis survei yang dilakukan pegawai hingga masyarakat eksternal sebagai pengguna lembaga publik. Intinya, survei itu merupakan alat mengidentifikasi area-area berisiko yang membutuhkan penguatan baik di sisi regulasi, tata kelola atau pengendalian internal.

"Hasil SPI tidak dimaksudkan sebagai bentuk pelabelan atau klaim bebas korupsi, melainkan sebagai alat diagnosis untuk mengidentifikasi area-area yang masih berisiko dan membutuhkan penguatan, baik dari sisi regulasi, tata kelola, maupun pengendalian internal," jelas Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196889//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-hD8q_large.jpg
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Perkara Korupsi Wali Kota Madiun dan Bupati Pati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196840//barang_bukti_penampakan_bupati_sadewo-7fuv_large.jpg
Ini Penampakan Karung Berisi Gepokan Uang Diduga Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196738//duit_hasil_pemerasan_disimpan_dalam_karung-XRSZ_large.jpg
Penampakan Duit Rp2,6 Miliar Disimpan Dalam Karung Hasil Pemerasan Bupati Pati Sudewo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/15/3196710//wali_kota_madiun_maidi-YtCV_large.jpg
Isi Garasi Wali Kota Madiun Maidi yang Kena OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196556//bupati_pati-Y0q4_large.jpg
KPK soal Uang Pemerasan Bupati Sudewo: Dimasukin Karung, Kayak Bawa Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196552//kpk-9tJk_large.jpg
Penampakan Wali Kota Madiun Maidi Kenakan Rompi Tahanan KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement