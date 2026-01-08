Gus Irfan Pastikan Persiapan Haji 2026 Hampir Tuntas

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menyatakan, persiapan pelaksanaan ibadah haji 2026 telah mencapai hampir 100%. Persiapan tersebut mencakup layanan akomodasi hingga transportasi, baik dari Tanah Air maupun selama berada di Tanah Suci.

Menurut Gus Irfan, pemerintah telah memastikan dua syarikah atau perusahaan swasta resmi asal Arab Saudi yang akan mengelola layanan jemaah haji Indonesia. Sementara itu, akomodasi dan transportasi selama puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) juga sebagian besar telah tertangani.

"Transportasi sudah 100 persen, konsumsi sudah 100 persen, akomodasi Madinah sudah 93 persen. Akomodasi di Makkah memang belum terlalu signifikan, tetapi insyaallah dalam waktu satu minggu ini akan segera kami pastikan rampung," kata Gus Irfan dalam acara media briefing di Asrama Haji Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Meski demikian, Gus Irfan mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam persiapan haji 2026, terutama pada proses tender pengadaan barang dan jasa. Namun, ia memastikan kendala tersebut dapat diminimalisir, termasuk pada sektor transportasi yang kini disiapkan jauh hari dibandingkan tahun sebelumnya.