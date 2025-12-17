Trump Perintahkan Blokade Tanker Minyak Keluar dan Masuk Venezuela

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (16/12/2025) memerintahkan blokade terhadap semua kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan masuk atau keluar Venezuela, sebuah langkah yang diperkirakan akan meningkatkan ketegangan antara Washington dan Caracas secara tajam.

Belum jelas bagaimana pemerintahan Trump akan memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi tersebut, serta apakah ia akan meminta bantuan Penjaga Pantai untuk mencegat kapal-kapal seperti yang dilakukan minggu lalu. Pemerintahan Trump telah mengerahkan ribuan pasukan dan hampir selusin kapal perang — termasuk sebuah kapal induk — ke wilayah itu dalam beberapa bulan terakhir.

“Karena pencurian aset kita, dan banyak alasan lain, termasuk terorisme, penyelundupan narkoba, dan perdagangan manusia, rezim Venezuela telah ditetapkan sebagai ORGANISASI TERORIS ASING,” tulis Trump di Truth Social, sebagaimana dilansir Reuters. “Oleh karena itu, hari ini, saya memerintahkan BLOKADE TOTAL DAN LENGKAP TERHADAP SEMUA KAPAL TANKER MINYAK YANG DIKENAI SANKSI yang masuk dan keluar dari Venezuela.”

Harga minyak mentah berjangka AS naik lebih dari 1% menjadi USD55,96 per barel dalam perdagangan Asia setelah Trump memerintahkan blokade terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan meninggalkan atau memasuki Venezuela. Harga minyak ditutup pada USD55,27 per barel pada Selasa, penutupan terendah sejak Februari 2021.