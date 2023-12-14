Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kecelakaan Beruntun Tewaskan 8 Orang, Belasan Mobil Terbakar di Jalan Raya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |08:00 WIB
Kecelakaan Beruntun Tewaskan 8 Orang, Belasan Mobil Terbakar di Jalan Raya
Foto: X/@CPerezAmpueda.
A
A
A

CARACAS – Setidaknya delapan orang tewas dalam kecelakaan di pinggiran ibu kota Venezuela, Caracas, kata para pejabat.

Sebuah truk menabrak beberapa mobil yang berhenti di jalan raya setelah terlibat dalam kecelakaan sebelumnya. Salah satu kendaraan tampaknya sedang mengangkut cairan yang sangat mudah terbakar.

Video dari lokasi kejadian menunjukkan jalan raya yang menghubungkan kota Guarenas dan Caracas, dilalap api.

Petugas pemadam kebakaran dan layanan darurat telah dikerahkan dari Caracas untuk memadamkan api dan merawat korban luka.

Gubernur negara bagian Miranda, tempat lokasi kecelakaan berada, mengatakan 16 kendaraan terbakar dalam insiden tersebut, yang terjadi setelah pukul 07:00 waktu setempa, menurut laporan BBC.

Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan sebuah bus penumpang yang terbakar terbalik di jalan raya.

Wakil Menteri Manajemen Risiko, Carlos Pérez Ampueda, menjelaskan bagaimana tragedi tersebut terjadi.

Telusuri berita news lainnya
