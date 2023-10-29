Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setidaknya 32 Orang Tewas dalam Tabrakan Beruntun Libatkan Bus dan Truk

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |13:31 WIB
Setidaknya 32 Orang Tewas dalam Tabrakan Beruntun Libatkan Bus dan Truk
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

KAIRO - Setidaknya 32 orang tewas dalam tabrakan multi-mobil di jalan raya di Provinsi Beheira, Mesir, menurut pihak berwenang. Lebih dari 60 orang juga dilaporkan terluka dalam kecelakaan lalu lintas pada Sabtu, (28/10/2023) kata kementerian kesehatan Mesir.

Tabrakan itu terjadi di tengah kabut pagi ketika sebuah bus penumpang dalam perjalanan ke Kairo menabrak kendaraan yang diparkir di jalan raya yang menghubungkan ibu kota Mesir, Kairo, dan kota Alexandria di Mediterania, menurut media dan pihak berwenang setempat.

Mobil-mobil lain menabrak bus, dan beberapa di antaranya terbakar, demikian dilansir Al Jazeera.

Surat kabar pemerintah al-Ahram mengatakan terjadi “tabrakan mengerikan di jalan gurun Kairo-Alexandria dekat Wadi al-Natroun”, sekira 160 km utara Kairo.

Gambar yang diposting di media sosial menunjukkan sebuah truk terbalik tergeletak di jalur cepat di aspal hangus.

Halaman:
1 2
      
