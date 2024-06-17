Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Naik Haji Tahun ini, Presiden Mesir Puji Pemerintah Arab Saudi Atas Kelancaran Ibadah haji

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |08:09 WIB
Naik Haji Tahun ini, Presiden Mesir Puji Pemerintah Arab Saudi Atas Kelancaran Ibadah haji
Naik haji tahun ini, Presiden Mesir puji pemerintah Arab Saudi atas kelancaran ibadah haji (Foto: Saudi Gazette)
A
A
A

MAKKAH — Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memuji pemerintah Saudi atas penyelenggaraan ibadah haji yang baik, serta layanan terbaik yang diberikan kepada jutaan jamaah sehingga memungkinkan mereka melaksanakan ibadah haji dengan mudah dan nyaman. Presiden Sisi diketahui sedang menunaikan ibadah haji pada tahun ini.

“Terima kasih banyak kepada Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman dan Putra Mahkota serta Perdana Menteri Mohammed bin Salman atas sambutan hangat yang diberikan di Kerajaan,” terang El-Sisi dalam sebuah postingan di halaman media sosial resminya pada Minggu (16/6/2024).

Beliau juga memuji pengelolaan ibadah haji yang sangat baik, sehubungan dengan apa yang dia saksikan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang baik oleh otoritas Saudi, serta layanan yang diberikan kepada jutaan jamaah untuk memfasilitasi semua urusan mereka dalam suasana spiritual penuh dengan keamanan, keselamatan, kepastian dan kemudahan.

Presiden El-Sisi juga mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam pada kesempatan Idul Adha, berdoa agar momen ini dapat membawa kembali hari-hari penuh berkah ini ke Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab dan Islam dengan kebaikan dan keberkahan.

(Susi Susanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/18/3018197/3-alasan-mesir-masih-tutup-pintu-perbatasan-rafah-mesir-qYxbrNqq3J.jpg
3 Alasan Mesir Masih Tutup Pintu Perbatasan Rafah-Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014072/tentara-mesir-tewas-saat-baku-tembak-dengan-pasukan-israel-di-perbatasan-dekat-rafah-gMig2a4dH5.jpg
Tentara Mesir Tewas saat Baku Tembak dengan Pasukan Israel di Perbatasan Dekat Rafah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980856/5-merek-kurma-asli-mesir-s0cwm27gQ0.jpg
5 Merek Kurma Asli Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972877/profil-pelabuhan-el-arish-mesir-yang-menjadi-titik-transit-kri-radjiman-ke-gaza-Y58vKYzTPO.jpg
Profil Pelabuhan El Arish Mesir, yang Menjadi Titik Transit KRI Radjiman ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/18/2971884/mesir-mulai-bangun-tembok-misterius-di-perbatasan-gaza-cegah-pengungsi-palestina-masuk-vnzYUiE9ro.jpg
Mesir Mulai Bangun Tembok Misterius di Perbatasan Gaza, Cegah Pengungsi Palestina Masuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/18/2962489/tarif-lewat-terusan-suez-mesir-VfRJgNxMwH.jpg
Tarif Lewat Terusan Suez Mesir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement