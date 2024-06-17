Naik Haji Tahun ini, Presiden Mesir Puji Pemerintah Arab Saudi Atas Kelancaran Ibadah haji

MAKKAH — Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memuji pemerintah Saudi atas penyelenggaraan ibadah haji yang baik, serta layanan terbaik yang diberikan kepada jutaan jamaah sehingga memungkinkan mereka melaksanakan ibadah haji dengan mudah dan nyaman. Presiden Sisi diketahui sedang menunaikan ibadah haji pada tahun ini.

“Terima kasih banyak kepada Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman dan Putra Mahkota serta Perdana Menteri Mohammed bin Salman atas sambutan hangat yang diberikan di Kerajaan,” terang El-Sisi dalam sebuah postingan di halaman media sosial resminya pada Minggu (16/6/2024).

Beliau juga memuji pengelolaan ibadah haji yang sangat baik, sehubungan dengan apa yang dia saksikan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang baik oleh otoritas Saudi, serta layanan yang diberikan kepada jutaan jamaah untuk memfasilitasi semua urusan mereka dalam suasana spiritual penuh dengan keamanan, keselamatan, kepastian dan kemudahan.

Presiden El-Sisi juga mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam pada kesempatan Idul Adha, berdoa agar momen ini dapat membawa kembali hari-hari penuh berkah ini ke Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab dan Islam dengan kebaikan dan keberkahan.

(Susi Susanti)