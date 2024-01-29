Tarif Lewat Terusan Suez Mesir

JAKARTA - Terusan Suez adalah jalur air buatan permukaan laut yang terletak di Mesir. Terusan ini menghubungkan Laut Mediterania ke Laut Merah melalui Genting Suez.

BACA JUGA: 7 Terusan Dengan Tarif Termahal Di Dunia

Melansir sumber lain, walaupun terusan tersebut terletak, dioperasikan, dan dirawat oleh Mesir, namun pemegang sahamnya yakni Eropa, mayoritas warga Inggris dan Prancis.

Terusan Suez menjadi jalur transportasi laut dari Eropa ke Asia, tanpa harus mengelilingi wilayah Afrika. Terusan ini menjadi salah satu kanal terpenting di dunia.

Sebelum kanal ini dibangun, beberapa transportasi dilakukan dengan mengosongkan kapal, dan membawa muatannya lewat darat antara Laut Tengah dan Laut Merah.

Berdasarkan ungkapan seorang pelaut melalui platform TikTok, biaya transit di Terusan Suez diketahui bisa mencapai Rp1,4 miliar, tergantung ukuran dan jenis kapal.

BACA JUGA: Terusan Suez Mendangkal dan Konflik Timur Tengah Bikin Impor Kedelai Telat

Mengutip GMK Center, pada 15 Januari 2024, Administrasi Terusan Suez (SCA), telah menaikkan biaya transit untuk lintas kapal sebesar 5 hingga 15 persen.