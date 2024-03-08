5 Merek Kurma Asli Mesir

MESIR - Kurma adalah salah satu tanaman tertua, yang berumur lebih dari 5 ribu tahun lalu dan berasal dari Timur Tengah (Timteng).

Melansir Fruitlinkco.com, pohon kurma atau Phoenix Dactylifera dianggap masyarakat Timur Tengah sebagai "Pohon Kehidupan" dan simbol suci.

Penanaman pohon kurma dinilai sulit dan membutuhkan biaya operasional tinggi, karena membutuhkan irigasi yang ekstensif. Pohon kurma cocok tumbuh di sekitar oasis, dengan suhu yang tinggi, kelembapan rendah, dan banyak air.

Kurma menjadi buah yang populer dan penting bagi masyarakat Timur Tengah, terutama oleh keluarga kerajaan. Hal ini dikarenakan buah ini dapat dikeringan dan mudah disimpan, ringan, lezat dan mengenyangkan.

Mengutip Kurmadates.com, manfaat kurma Mesir yakni mengatur tekanan darah dan menghilangkan radikal bebas dalam tubuh, sehingga melindungi dari kanker.