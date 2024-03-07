5 Merk Kurma Asli Palestina

PALESTINA - Sudah bukan rahasia lagi kalau kurma menjadi salah satu buah yang paling banyak dicari saat bulan puasa Ramadhan.

Tidak heran jika penjualan kurma meningkat 100% dibandingkan kurma biasa. Selain rasanya yang manis dan termasuk buah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, kurma menjadi buah favorit karena kaya nutrisi dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh.

Melansir sumber lain, ternyata cukup banyak produk Palestina yang masuk ke Indonesia. Beberapa produk Palestina bebas diimpor dan dijual di Indonesia, antara lain kurma segar atau kering, minyak zaitun, baut, mur, dan sekrup. Salah satu yang banyak dikenal adalah kurma Palestina atau yang sering disebut dengan kurma Medjool.

Kurma Medjool dikatakan sebagai salah satu kurma terbesar di dunia. Selain ukurannya yang besar, kurma medjool juga memiliki rasa yang manis dan tekstur yang lembut. Tidak heran jika kurma jenis ini selalu menjadi favorit, terutama saat bulan puasa. Perbedaan luas tanam kurma dapat menyebabkan kurma mempunyai tekstur dan kelengketan yang berbeda.