HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara Konsumen Kurma Israel Terbesar di Dunia

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:31 WIB
5 Negara Konsumen Kurma Israel Terbesar di Dunia
5 negara konsumen kurma Israel terbesar di dunia (Foto: Times of India)
A
A
A

ISRAEL - Israel adalah salah satu negara pengekspor kurma terbesar di dunia. Diketahui Israel dapat mengekspor kurma hingga menyentuh angka mencapai USD181,2 juta atau setara dengan Rp2,8 triliun.

Salah satu kurma yang terkenal yakni jenis Medjool. Kurma ini dianggap produk terbaik, dengan usia simpan yang panjang, dan memiliki kandungan vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh.

Melansir Fresh Plaza, negara penghasil dan pengekspor kurma Medjool ini, berencana akan meningkatkan ekspor di Asia, tanpa mengabaikan pasar Eropa.

Kepala Pengembang Bisnis dari Israel Dates Board, Gal Twig, mengatakan bahwa Kurma Medjool Israel terkenal dan paling dicari di Eropa.

Twig menambahkan, pasar Tiongkok akan dibuka kembali untuk Israel, yang akan mengalami peningkatan aktivitas ekspor kurma di musim ini.

Halaman:
1 2
      
