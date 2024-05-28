3 Negara Eropa yang Mengakui Palestina

PALESTINA - Banyak negara-negara di dunia yang mulai menunjukkan dukungannya terhadap Palestina dengan memberi pengakuan terhadap negara tersebut. Terutama negara-negara di Eropa juga mulai mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Keputusan untuk mendukung Palestina tentu mendapat kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pengakuan untuk negara Palestina dianggap sebagai memberikan ‘hadiah untuk terorisme’ oleh Netanyahu.

“Hadiah bagi terorisme tidak akan membawa perdamaian, dan hal itu juga tidak akan menghentikan kita untuk mengalahkan Hamas,” kata Netanyahu, mengutip The Times of Israel.

Walau negara-negara yang mendukung dan mengakui Palestina memperoleh kecaman dari Israel, namun hal tersebut tidak bisa menghentikan gelombang dukungan bagi Palestina yang seiring waktu mulai bertambah besar. Sejauh ini, sekitar 144 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Termasuk didalamnya negara-negara yang sebagian besar berada di wilayah selatan, Rusia, Cina, dan India.

Sedangkan negara anggota Uni Eropa (UE) yang mengakui negara Palestina baru sebanyak delapan negara. Berikut tiga negara Eropa yang telah mengakui Palestina dilansir berbagai sumber:

1. Irlandia

Irlandia merupakan salah satu pendukung Palestina yang terpenting di Eropa. Melansir beberapa sumber terpercaya, alasan dibalik dukungan Irlandia terhadap perjuangan Palestina berakar dari sejarah perjuangan mereka di masa lalu. Banyak penduduk Irlandia yang pernah mengalami kolonialisme dan bersimpati dengan perjuangan Palestina.

Pengakuan Irlandia terhadap negara Palestina mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024. Keputusan Irlandia untuk mengakui Palestina menyebabkan Kementerian Luar Negeri Israel menarik duta besarnya dari negara tersebut. Adapun informasi mengenai pengakuan negara Palestina oleh Irlandia ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Irlandia Simon Harris.

“Ini adalah hari bersejarah dan penting bagi Irlandia dan Palestina,” kata Harris pada konferensi pers, mengutip Anadolu Ajansi. “Saya yakin negara-negara lain akan bergabung dengan kami dalam mengambil langkah ini,” tambahnya.