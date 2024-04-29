Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Presiden Palestina Memohon ke AS Hentikan Serangan Israel di Rafah, Bencana Terbesar dalam Sejarah Rakyat Palestina

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |09:16 WIB
Presiden Palestina Memohon ke AS Hentikan Serangan Israel di Rafah, Bencana Terbesar dalam Sejarah Rakyat Palestina
Presiden Palestina Minta AS hentikan serangan Israel ke Rafah (Foto: EPA)
A
A
A

PALESTINA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Amerika Serikat (AS) adalah satu-satunya negara yang dapat menghentikan Israel menyerang Rafah, kota Gaza selatan tempat lebih dari satu juta orang mengungsi.

Abbas, yang menjalankan pemerintahan di wilayah Tepi Barat yang diduduki, mengatakan serangan apa pun dapat menyebabkan warga Palestina meninggalkan Gaza.

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di ibu kota Saudi, Riyadh sebelumnya, Abbas yang Otoritas Palestinanya tidak hadir di Gaza, yang berada di bawah kekuasaan Hamas sejak 2007 mendesak AS untuk melakukan intervensi.

“Kami mengimbau Amerika Serikat untuk meminta Israel menghentikan operasi Rafah karena Amerika adalah satu-satunya negara yang mampu mencegah Israel melakukan kejahatan ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa hanya serangan kecil di Rafah yang akan memaksa warga Palestina untuk mengungsi dari Jalur Gaza.

“Bencana terbesar dalam sejarah rakyat Palestina akan terjadi,” lanjutnya, dikutip BBC.

Lebih dari separuh penduduk Gaza tinggal di Rafah dan kondisi di kota selatan yang padat penduduk itu sudah sangat buruk. Para pengungsi di sana mengatakan kepada BBC bahwa mereka kekurangan makanan, air, dan obat-obatan.

Seperti diketahui, Israel secara konsisten bersumpah untuk melakukan serangan di Rafah.

Presiden AS Joe Biden menegaskan kembali posisinya yang jelas mengenai Rafah kepada PM Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah panggilan telepon pada Minggu (28/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/18/3021135/5-negara-yang-dulunya-mendukung-israel-kini-membela-palestina-fOFehT4zAJ.jpg
5 Negara yang Dulunya Mendukung Israel, Kini Membela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/18/3016619/2-remaja-palestina-tewas-akibat-tembakan-israel-di-tepi-barat-yang-diduduki-NkPPUJT05k.jpg
2 Remaja Palestina Tewas Akibat Tembakan Israel di Tepi Barat yang Diduduki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/18/3014269/3-negara-eropa-yang-mengakui-palestina-vviJVzCafq.jpg
3 Negara Eropa yang Mengakui Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/18/3006479/serangan-israel-hantam-rafah-35-warga-palestina-tewas-dan-129-terluka-BsVzNkPMae.jpg
Serangan Israel Hantam Rafah, 35 Warga Palestina Tewas dan 129 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/18/3006028/protes-perang-gaza-pengunjuk-rasa-pro-palestina-menduduki-universitas-amsterdam-semalaman-WQazko4TBx.jpg
Protes Perang Gaza, Pengunjuk Rasa Pro Palestina Menduduki Universitas Amsterdam Semalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/18/3003533/profil-bernie-sanders-senator-as-yang-bela-palestina-dan-kutuk-netanyahu-EBQacIZCri.jpg
Profil Bernie Sanders, Senator AS yang Bela Palestina dan Kutuk Netanyahu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement