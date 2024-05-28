Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Mesir Tewas saat Baku Tembak dengan Pasukan Israel di Perbatasan Dekat Rafah

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |11:05 WIB
Tentara Mesir Tewas saat Baku Tembak dengan Pasukan Israel di Perbatasan Dekat Rafah
Tentara Mesir tewas saat baku tembak dengan pasukan Israel di perbatasan dekat Rafah (Foto: Reuters)
A
A
A

RAFAH - Seorang tentara Mesir tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan Mesir dan Israel di daerah perbatasan dekat Rafah.

Militer Mesir dan Israel sedang menyelidiki apa yang terjadi. Media Israel mengatakan terjadi baku tembak, namun hanya ada sedikit rincian lainnya dan tidak ada laporan mengenai korban di pihak Israel.

Ketegangan antara Mesir dan Israel meningkat sejak pasukan Israel menguasai titik penyeberangan Rafah di sisi Gaza tiga minggu lalu sebagai bagian dari serangan mereka terhadap Hamas.

Mesir adalah pendukung kuat Palestina dan mengutuk kampanye militer Israel di Gaza serta pembunuhan ribuan warga sipil oleh Israel dalam perang tersebut.

Mesir adalah negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel 45 tahun yang lalu dan, meskipun perjanjian tersebut telah terlaksana, hubungan antara kedua belah pihak sering kali membeku. Namun, insiden mematikan antara pasukan Mesir dan Israel jarang terjadi.

Beberapa jam sebelum penembakan, Kementerian Luar Negeri Mesir mengutuk serangan Israel di Rafah yang menewaskan sedikitnya 45 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Mereka menuduh Israel menargetkan warga sipil yang tidak berdaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/18/3022419/naik-haji-tahun-ini-presiden-mesir-puji-pemerintah-arab-saudi-atas-kelancaran-ibadah-haji-xTpXrtc75h.jpg
Naik Haji Tahun ini, Presiden Mesir Puji Pemerintah Arab Saudi Atas Kelancaran Ibadah haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/18/3018197/3-alasan-mesir-masih-tutup-pintu-perbatasan-rafah-mesir-qYxbrNqq3J.jpg
3 Alasan Mesir Masih Tutup Pintu Perbatasan Rafah-Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980856/5-merek-kurma-asli-mesir-s0cwm27gQ0.jpg
5 Merek Kurma Asli Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972877/profil-pelabuhan-el-arish-mesir-yang-menjadi-titik-transit-kri-radjiman-ke-gaza-Y58vKYzTPO.jpg
Profil Pelabuhan El Arish Mesir, yang Menjadi Titik Transit KRI Radjiman ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/18/2971884/mesir-mulai-bangun-tembok-misterius-di-perbatasan-gaza-cegah-pengungsi-palestina-masuk-vnzYUiE9ro.jpg
Mesir Mulai Bangun Tembok Misterius di Perbatasan Gaza, Cegah Pengungsi Palestina Masuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/18/2962489/tarif-lewat-terusan-suez-mesir-VfRJgNxMwH.jpg
Tarif Lewat Terusan Suez Mesir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement