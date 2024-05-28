Tentara Mesir Tewas saat Baku Tembak dengan Pasukan Israel di Perbatasan Dekat Rafah

Tentara Mesir tewas saat baku tembak dengan pasukan Israel di perbatasan dekat Rafah (Foto: Reuters)

RAFAH - Seorang tentara Mesir tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan Mesir dan Israel di daerah perbatasan dekat Rafah.

Militer Mesir dan Israel sedang menyelidiki apa yang terjadi. Media Israel mengatakan terjadi baku tembak, namun hanya ada sedikit rincian lainnya dan tidak ada laporan mengenai korban di pihak Israel.

Ketegangan antara Mesir dan Israel meningkat sejak pasukan Israel menguasai titik penyeberangan Rafah di sisi Gaza tiga minggu lalu sebagai bagian dari serangan mereka terhadap Hamas.

Mesir adalah pendukung kuat Palestina dan mengutuk kampanye militer Israel di Gaza serta pembunuhan ribuan warga sipil oleh Israel dalam perang tersebut.

Mesir adalah negara Arab pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel 45 tahun yang lalu dan, meskipun perjanjian tersebut telah terlaksana, hubungan antara kedua belah pihak sering kali membeku. Namun, insiden mematikan antara pasukan Mesir dan Israel jarang terjadi.

Beberapa jam sebelum penembakan, Kementerian Luar Negeri Mesir mengutuk serangan Israel di Rafah yang menewaskan sedikitnya 45 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Mereka menuduh Israel menargetkan warga sipil yang tidak berdaya.