Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Bebaskan Sekutu Presiden Maduro dalam Pertukaran Tahanan dengan Venezuela

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:01 WIB
AS Bebaskan Sekutu Presiden Maduro dalam Pertukaran Tahanan dengan Venezuela
Presiden Venezuela Nicolas Maduro memeluk Alex Saab yang menghadapi dakwaan penyuapan Amerika Serikat, setelah dia dibebaskan oleh pemerintah AS di Caracas, Venezuela, 20 Desember 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro berencana membebaskan hingga 36 orang, termasuk 12 orang Amerika Serikat (AS), sebagai imbalan atas pembebasan sekutu Maduro oleh pemerintah AS, kata sumber tingkat tinggi Venezuela pada Rabu, (20/12/2023).

Dilasnir dari VOA Indonesia, sekutu Maduro itu, adalah pengusaha Kolombia, Alex Saab, kata sumber itu. Jaksa AS menuduh Saab menyedot sekira USD350 juta dari Venezuela melalui AS dalam skema yang melibatkan penyuapan pejabat pemerintah Venezuela. Dia menyangkal tuduhan itu.

Pemerintahan Presiden Joe Biden melonggarkan sanksi terhadap Venezuela pada Oktober, sebagai tanggapan atas kesepakatan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu yang adil pada 2024. Namun Gedung Putih mengatakan dalam beberapa pekan terakhir, bahwa pihaknya siap untuk “memberi jeda” keringanan sanksi kecuali ada kemajuan tentang pembebasan tahanan.

Meskipun pembebasan tersebut dapat dilihat sebagai langkah Maduro untuk memenuhi tuntutan AS, kembalinya Saab akan menandai kemenangan Maduro. Saab belum dihukum dan kembalinya dia ke Venezuela sebelumnya dipandang tidak mungkin terjadi.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786/esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183014/anadolu-gxDI_large.jpg
Militer Venezuela Siapkan Respons Gerilya dan Kekacauan jika Terjadi Serangan AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/18/3175944/venezuela-X9aW_large.jpg
Breaking News! Pemimpin Oposisi Venezuela Machado Raih Nobel Perdamaian 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/18/2973815/puluhan-orang-dikhawatirkan-tewas-dan-terjebak-usai-tambang-emas-runtuh-ZQGutxqUew.jpg
Puluhan Orang Dikhawatirkan Tewas dan Terjebak Usai Tambang Emas Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946897/inggris-kirim-kapal-perang-ke-guyana-venezuela-langsung-perintahkan-latihan-militer-aiLtZCXSMe.jpg
Inggris Kirim Kapal Perang ke Guyana, Venezuela Langsung Perintahkan Latihan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/18/2938541/kecelakaan-beruntun-tewaskan-8-orang-belasan-mobil-terbakar-di-jalan-raya-9sMF1Y3jOE.jpg
Kecelakaan Beruntun Tewaskan 8 Orang, Belasan Mobil Terbakar di Jalan Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement