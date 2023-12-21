AS Bebaskan Sekutu Presiden Maduro dalam Pertukaran Tahanan dengan Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro memeluk Alex Saab yang menghadapi dakwaan penyuapan Amerika Serikat, setelah dia dibebaskan oleh pemerintah AS di Caracas, Venezuela, 20 Desember 2023. (Foto: Reuters)

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro berencana membebaskan hingga 36 orang, termasuk 12 orang Amerika Serikat (AS), sebagai imbalan atas pembebasan sekutu Maduro oleh pemerintah AS, kata sumber tingkat tinggi Venezuela pada Rabu, (20/12/2023).

Dilasnir dari VOA Indonesia, sekutu Maduro itu, adalah pengusaha Kolombia, Alex Saab, kata sumber itu. Jaksa AS menuduh Saab menyedot sekira USD350 juta dari Venezuela melalui AS dalam skema yang melibatkan penyuapan pejabat pemerintah Venezuela. Dia menyangkal tuduhan itu.

Pemerintahan Presiden Joe Biden melonggarkan sanksi terhadap Venezuela pada Oktober, sebagai tanggapan atas kesepakatan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu yang adil pada 2024. Namun Gedung Putih mengatakan dalam beberapa pekan terakhir, bahwa pihaknya siap untuk “memberi jeda” keringanan sanksi kecuali ada kemajuan tentang pembebasan tahanan.

Meskipun pembebasan tersebut dapat dilihat sebagai langkah Maduro untuk memenuhi tuntutan AS, kembalinya Saab akan menandai kemenangan Maduro. Saab belum dihukum dan kembalinya dia ke Venezuela sebelumnya dipandang tidak mungkin terjadi.

(Rahman Asmardika)